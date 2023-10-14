Данные не утекут: как защитить аккаунт на «Госуслугах» от взлома

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 78 0

Двухфакторная аутентификация поможет защитить аккаунт на «Госуслугах»

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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В век цифровых технологий мошенники для присвоения чужих денег активно используют интернет. Как не стать их жертвой?

В настоящий момент Россия занимает шестое место в мире по доступности интернета, но пользователям важно помнить о правилах интернет-гигиены.

Как защитить аккаунт от взлома

  • Двухфакторная аутентификация (2FA) поможет защитить аккаунт от мошенников. На первом этапе вводится пароль, на втором — личность владельца подтверждается дополнительно.
  • VPN-сервисы являются серьезной угрозой для конфиденциальных данных. С их помощью может быть похищена информация.
  • Особенно важно защищать аккаунт «Госуслуг», где собраны персональные данные. Важно тщательно подбирать пароль и не использовать одинаковые для разных аккаунтов.

Каким должен быть пароль

  • Он должен быть сложным и содержать буквы разного регистра, цифры и разные символы.

Меры предосторожности

  • Нельзя сообщать персональные данные по телефону, даже если кажется, что говорит представитель государственной службы.
  • В случае подозрительной активности в аккаунте «Госуслуг», необходимо связаться с технической поддержкой.
  • Стоит соблюдать осторожность при использовании общественных Wi-Fi-сетей. Они могут быть небезопасны для передачи конфиденциальной информации.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как настроить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах».

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