Светлана Разина рассказала, как жила с мужем и любовником в одной квартире

Артистка назвала роман на стороне глупостью. Но именно она помогла ей узнать о счастье материнства.

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина рассказала в шоу Леры Кудрявцевой на федеральном канале, как делила одну квартиру с мужем и любовником. С супругом Валерием Соколовым она прожила более десяти лет, брак она считала хорошим партнерством. Если бы не наделала глупостей, призналась певица, до сих пор была бы с этим мужчиной. Но глупости случились. На светском мероприятии Разина встретила Георгия, он был на 15 лет моложе, пробежала искра. Оба испугались, извинились друг перед другом и решили расстаться.

«Потом уже весной снова вдруг встретились, и уже со страшной силой все это закрутилось, и уже остановить это колесо было невозможно. И так резко и спонтанно, что уже и появились дети, Алиса, и надо было решать, что с этим делать», — вспоминала артистка.

Детей от Валерия Соколова Разина не хотела. Дело было не в чувствах к избраннику, а в страхах самой Светланы. Она боялась кризиса 90-х годов, боялась лишиться карьеры, считала, что условия для рождения детей неподходящие, и это решение не менялось годами. Сегодня Разина готова обратиться ко всем артисткам и сказать, что это тоже глупость: дети не мешают работе, даже помогают реализовываться. Только когда появилась дочь Алиса, певица это поняла.

Соколов увидел, что жена беременна, та призналась в связи на стороне. Супруг выслушал и принял ситуацию. Он даже не рассматривал любовника жены как конкурента. Понимал, что это несерьезная связь. И готов был растить ребенка сам, а об интрижке забыть. В роддом Соколов приехал первым. Потом подоспел и отец. Жениться Георгий не собирался, везти мать своей дочери к себе не хотел, чтобы не провоцировать конфликты с мамой.

«Я настолько его любила… Я понимала, что это несерьезно, что это не то отношение, которого я заслуживаю. Я дала слабину и приняла его у себя. Муж был в соседней комнате», — заявила Разина.

Так некоторое время муж, жена, любовник и маленькая девочка жили в одной квартире. Потом Разина и Соколов развелись, честно разделив совместное имущество. Лера Кудрявцева была шокирована откровенной историей, она пожалела супруга Разиной. Певица признала, что поступила с Соколовым жестоко. Когда Алисе было семь лет, у Георгия появилась новая женщина. Он бросил артистку, когда она оказалась в больнице.

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