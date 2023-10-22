На прошедшем в Пекине мероприятии собрались делегации из 130 стран. Участие принял и президент РФ Владимир Путин.

На этой неделе проходил форум «Один пояс — один путь» — о развитии глобальной инициативы Китая, в котором Россия один из ключевых партнеров. А еще там были делегации из 130 стран, которые, как и Китай, плевали на попытки Запада изолировать Россию.

Не надо думать, что на Западе сложа руки сидят и смотрят телетрансляцию из Пекина — реагируют как могут. Например, на форуме отметились премьер Венгрии и президент Сербии. И на следующий день Болгария повысила для них вдвое тариф на прокачку газа через свою территорию. Наказание за отклонение от линии демократической партии.

Так что же там обсуждали в Китае, что вызвало такую бурную реакцию на западе? И какие выгоды получит от решений Россия? Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.