Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 23 спутника Starlink

Ракета Falcon 9, разработанная компанией бизнесмена Илона Маска Space X, вывела на орбиту 23 спутника Starlink. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Вывод спутников подтвержден», — говорилось в сообщении.

Этот «тур» на орбиту для компании Space X уже не первый — она регулярно занимается космическими разработками и представляет все новые модификации спутников.

Известно, что текущий старт Flacon 9 состоялся на космодроме во Флориде. В настоящее время система Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты — исключение составляют лишь несколько государств.

За все время «космической» деятельности Space X вывела на земную орбиту свыше 4,8 тысячи спутников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия пригрозила Западу ударами по космическим спутникам.