Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 23 спутника Starlink
Компания Space X продолжает работу в космосе. Этот «тур» на орбиту уже не первый.
Фото: Reuters / JOE SKIPPER
Ракета Falcon 9, разработанная компанией бизнесмена Илона Маска Space X, вывела на орбиту 23 спутника Starlink. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
«Вывод спутников подтвержден», — говорилось в сообщении.
Этот «тур» на орбиту для компании Space X уже не первый — она регулярно занимается космическими разработками и представляет все новые модификации спутников.
Известно, что текущий старт Flacon 9 состоялся на космодроме во Флориде. В настоящее время система Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты — исключение составляют лишь несколько государств.
За все время «космической» деятельности Space X вывела на земную орбиту свыше 4,8 тысячи спутников.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия пригрозила Западу ударами по космическим спутникам.
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