Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 23 спутника Starlink

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 15 0

Компания Space X продолжает работу в космосе. Этот «тур» на орбиту уже не первый.

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 23 спутника Starlink

Фото: Reuters / JOE SKIPPER

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Ракета Falcon 9, разработанная компанией бизнесмена Илона Маска Space X, вывела на орбиту 23 спутника Starlink. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Вывод спутников подтвержден», — говорилось в сообщении.

Этот «тур» на орбиту для компании Space X уже не первый — она регулярно занимается космическими разработками и представляет все новые модификации спутников.

Известно, что текущий старт Flacon 9 состоялся на космодроме во Флориде. В настоящее время система Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты — исключение составляют лишь несколько государств.

За все время «космической» деятельности Space X вывела на земную орбиту свыше 4,8 тысячи спутников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия пригрозила Западу ударами по космическим спутникам.

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