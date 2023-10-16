Законная цель: Россия пригрозила Западу ударами по космическим спутникам

Это ответ на то, что США и их союзники подвергают неоправданным рискам различные процессы на Земле.

Квазигражданские спутники стран Запада в космосе, которые используются в конфликтах, могут стать для России законной целью для ответного удара. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что Запад подвергает неоправданным рискам устойчивость мирной космической деятельности и множество социально-экономических процессов на нашей планете, от которых зависит благополучие человечества.

Из-за такого применения этих спутников появляются вопросы в контексте Договора о космосе 1967 года, предусматривающего исключительно мирное использование космического пространства. Данные действия требуют самого серьезного осуждения международным сообществом, добавил Ермаков.

Ранее 5-tv.ru показал, как российские войска защищают ЗАЭС. Рассказывалось в том числе о том, как в октябре 2022 года ВСУ совершили самую массовую атаку, которая сопровождалась мощным артобстрелом. Цели выдали натовские спутники-шпионы.