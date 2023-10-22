В МИД РФ подтвердили участие Лаврова во встрече формата «3+3» в Иране

Министры шести стран планируют обсудить последние события на Южном Кавказе. Кто будет присутствовать?

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел формата «3+3», которая пройдет в Иране. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране», — прокомментировала она в беседе с журналистами.

Иранские СМИ сегодня, 22 октября, сообщили, что министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России и Турции намерены встретиться в Тегеране в понедельник, 23 октября.

По данным иранского информагентства IRNA, главной темой встречи станет ситуация на Южном Кавказе и вопросы сотрудничества в сфере безопасности в данном регионе. Ожидаются переговоры между представителями армянской и азербайджанской стороны.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делал очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом.

С тех пор в регионе неоднократно происходили вспышки. Главной стороной в урегулировании конфликта выступала Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе был размещен российский миротворческий контингент, выполнявший роль наблюдателей.

После начатой Азербайджаном 19 сентября «антитеррористической операции», которая продлилась сутки, Баку и представители НКР пришли к соглашению о прекращении огня при содействии российских миротворцев. Карабахские военные начали сдачу оружия.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ об упразднении региона. НКР прекратит свое существование с 1 января 2024 года, а земли официально перейдут под контроль Баку.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-минситр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подать в отставку.