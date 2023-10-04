«Сделаю через секунду»: Пашинян хочет покинуть пост главы кабмина Армении

Пашинян заявил о готовности подать в отставку
Фото: Патрин Александр / ТАСС
Но изменится ли ситуация в стране после отставки премьера?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов подать в отставку в том случае, если это поможет преодолеть вызовы, с которыми сталкивается страна. Об этом он заявил во время правительственного часа в парламенте.
«Армения сталкивалась и сталкивается с вызовами… Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы», — ответил Пашинян на вопрос оппозиционного депутата.
Однако, подчеркнул глава армянского кабмина, его уход приведет к прямо противоположному результату. Пашинян уже два раза подавал в отставку и дважды переизбирался.
Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делал очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. После 1992 года в регионе неоднократно происходили вспышки. 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию», она продлилась сутки. После чего Баку и представители НКР пришли к соглашению о прекращении огня при содействии российских миротворцев. Карабахские военные начали сдачу оружия.
28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ об упразднении региона. НКР прекратит свое существование с 1 января 2024 года, а земли официально перейдут под контроль Баку.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алиев отказался от встречи с Пашиняном в испанском Гранаде. Решил не ехать в Испанию и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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