Слова Байдена о Путине сочли свидетельством паники в Вашингтоне

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 135 0

Junge Welt: высказывания Байдена о Путине говорят о панике в Вашингтоне

Слова Байдена о Путине сочли свидетельством паники в Вашингтоне

Фото: Reuters / SPUTNIK

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Немецкое СМИ обратило внимание на сравнение российского президента с группировкой ХАМАС.

Высказывания американского лидера Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине говорят о панике в Вашингтоне. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Речь в статье идет о сравнении Путина и ХАМАС, которое Байден допустил в обращении к нации 19 октября.

«Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США», — говорится в материале.

В своем телеобращении к американцам Байден заявил, что ХАМАС и Путин стремятся «полностью уничтожить соседние демократии», и США не могут позволить победить «террористам» и «тиранам».

Несколькими днями ранее Байден заявил, что в случае переизбрания займется сдерживанием России. На это в Кремле ответили, что такие усилия со стороны США будут весьма малоэффективными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посмеялся над словами Байдена о том, что Россия проиграла на Украине, и пригласил американцев на «чай с блинами».

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Слова Байдена о Путине сочли свидетельством паники в Вашингтоне

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