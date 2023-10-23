ВСУ потеряли более 200 боевиков на южнодонецком направлении

Также российская армия сорвала попытку ротации ВСУ.

На южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 200 боевиков. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Олега Чехова — начальника пресс-центра группировки «Восток».

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили позиции сразу нескольких подразделений ВСУ. Под удар попали 79-й десантно-штурмовая, 72-й механизированная, 128-й бригада территориальной обороны, а также 58-й мотопехотная бригады.

«Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк», — заявил Чехов.

Начальник пресс-центра добавил, что российские военные сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского. Также были уничтожены бронеавтомобиль с личным составом, несколько минометных расчетов и система залпового огня «Град».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что танки Abrams не годятся для ВСУ. Они слишком тяжелые, и им нужно много топлива.