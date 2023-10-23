В Германии указали на неэффективность танков Abrams на Украине

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Merkur: танки Abrams не подходят для боевых действий на Украине

В Германии указали на неэффективность танков Abrams на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Эксперты раскрыли главные минусы западных боевых машин.

Американские танки Abrams не годятся для Вооруженных сил Украины (ВСУ). К такому заключению пришли немецкие обозреватели издания Merkur.

Одной из причин назван слишком тяжелый вес западной боевой машины. Кроме того, эти танки расходуют очень много топлива, что может стать серьезной проблемой.

«Украинские военные планировщики должны обеспечить, чтобы они могли пересекать мосты при необходимости. Дело в том, что Abrams слишком тяжелы для многих переправ», — отметили в издании.

«Проблемы живучести»: армия США может остаться без танков Abrams из-за Украины

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставленной партии Abrams вряд ли хватит, чтобы изменить расстановку сил на фронте. Кроме того, американские эксперты уверены, что боевые машины попадут в руки киевских националистов слишком поздно и не смогут им помочь.

Тема:
Спецоперация
22 окт
«Целей не достигли»: поставки ракет ATACMS Украине не смогли застать РФ врасплох
22 окт
Израиль готовится к операции в Газе, ООН подает сигналы SОS: самые важные события дня
22 окт
Украинские оккупационные власти закрыли две из трех больниц Херсона
22 окт
Российская армия пресекла попытки украинских ДРГ форсировать Днепр
22 окт
Минобороны РФ показало кадры уничтожения пехоты ВСУ под Клещеевкой
22 окт
«Игра с жизнями»: почему США не стоило передавать Украине ракеты ATACMS
22 окт
Всего лишь распиаренный подарок США? Сможет ли ATACMS изменить положение ВСУ
22 окт
«Визуальный контроль»: зачем МиГ-31 с «Кинжалами» начали патрулировать Черное море
22 окт
В Донецке получили в трофей снаряд HIMARS благодаря точной работе ПВО
21 окт
Генерал ВСУ заявил об успехах российских войск на купянском направлении
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 23 по 29 октября

Последние новости

0:50
В Германии указали на неэффективность танков Abrams на Украине
0:32
31 год спустя: что стало с актерами из «Элен и ребята» и как они выглядят сейчас
0:15
«Мальчика и девочку»: Татьяна Буланова хочет детей от нового мужа
0:00
Агата Муцениеце мечтает сыграть Бабу-Ягу: «Хочу пластический грим!»
23:34
На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
23:19
Сильные снегопады накроют Москву на следующей неделе

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
В разных местах: раскрыты подробности о прощании и похоронах Артура Кусимова
«Больно. Скорбим»: внезапно умер экс-участник группы «Элвин Грей» Артур Кусимов
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023