В Германии указали на неэффективность танков Abrams на Украине
Merkur: танки Abrams не подходят для боевых действий на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel
Эксперты раскрыли главные минусы западных боевых машин.
Американские танки Abrams не годятся для Вооруженных сил Украины (ВСУ). К такому заключению пришли немецкие обозреватели издания Merkur.
Одной из причин назван слишком тяжелый вес западной боевой машины. Кроме того, эти танки расходуют очень много топлива, что может стать серьезной проблемой.
«Украинские военные планировщики должны обеспечить, чтобы они могли пересекать мосты при необходимости. Дело в том, что Abrams слишком тяжелы для многих переправ», — отметили в издании.
«Проблемы живучести»: армия США может остаться без танков Abrams из-за Украины
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставленной партии Abrams вряд ли хватит, чтобы изменить расстановку сил на фронте. Кроме того, американские эксперты уверены, что боевые машины попадут в руки киевских националистов слишком поздно и не смогут им помочь.
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