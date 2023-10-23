В МИД призвали Европу отправить российские удобрения бедным странам

Запад блокирует передачу беднейшим странам Юга российских удобрений. Как заявили в российском МИД, это примерно 100 тысяч тонн сельхоз-продукции для Нигерии, Зимбабве и Шри-Ланки, которая незаконно удерживается в портах Бельгии, Эстонии и Латвии.

Ранее Россия решила безвозмедно передать удобрения нуждающимся странам. На словах российскую инициативу поддержал генеральный секретарь ООН, а европейские чиновники заявили, что санкции на такого рода грузы не распространяются. Но на деле все происходит иначе. Поэтому российские дипломаты призвали коллег из ЕС и США, наконец, связать слова с делами.