Все плохо? Что означает мигающий значок сердечка на тонометре

Такой индикатор дает понять, что со здоровьем у человека есть серьезные проблемы.

Иногда при измерении артериального давления электронным тонометром на приборе мелькает и прыгает значок сердечка. Что это означает и насколько это опасно, 5-tv.ru объяснил кардиолог-аритмолог, кандидат медицинских наук Юрий Егай.

Так, он говорит, что прыгающее сердечко — индикатор аритмии. Наиболее часто в клинической практике встречается мерцательная аритмия.

Она характеризуется неритмичным сокращением желудочков, а, значит, соответствующим пульсом, который сопровождается чувством нехватки воздуха, одышки, желанием произвести мочеиспускание, иногда головокружением, потерей сознания. Данная аритмия, как объяснил Егай, относительно безвредна при условии соблюдения строгих рекомендаций врача, а также при корректном приеме назначенных препаратов.

Что же нужно сделать первым делом, увидев на тонометре такой сигнал? По рекомендации специалиста, если сердечко появляется регулярно, то обязательно следует обратиться в поликлинику.

«Нужно записаться на прием к кардиологу или к терапевту, хотя бы для регистрации ЭКГ и понимания, почему такое происходит. Но если это произошло разово, то причин для экстренного беспокойства нет, но это причина задуматься и пройти профилактическую диспансеризацию», — отметил врач.

Кроме того, он подчеркнул, что в первую очередь нужно обращать внимание на свое самочувствие. Оно является основным критерием — если закружилась голова, нет смысла дальше наблюдать за собой в течение суток, необходимо вызвать скорую или врача на дом.

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