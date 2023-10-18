Большое заблуждение: врач рассказал о ложном симптоме нарушения работы сердца

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 2 401 0

Кардиолог Егай: повышенный пульс не является признаком нарушения работы сердца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff; 5-tv.ru

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Для каждого пациента необходим индивидуальный подход.

Какие бывают первичные признаки нарушения работы сердца? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал врач кардиолог-аритмолог, кандидат медицинских наук Юрий Егай.

Вопреки распространенному мнению, нет смысла смотреть на пульс. У каждого человека этот параметр отличается.

«Хороший врач лечит не цифры 60, 70, 80, 90 или 120, а лечит симптоматику. Важно то, как человек реагирует на тот или иной пульс. Понятно, что у профессионального спортсмена, тем более бегуна или стайера, пульс будет 50 в норме или даже 40. Но при этом он будет хорошо себя чувствовать. Так натренированы его мышцы», — заявил врач.

Егай отметил, что необходим «крайне индивидуальный подход» к лечению и обращению внимания на цифры пульса. Дело в том, что принятые нормы — весьма среднестатистические.

Тем не менее, они все равно необходимы для того, чтобы обычный человек мог определить, нормально ли работает его сердце, или оно находится в режиме тахикардии или брадикардии.

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