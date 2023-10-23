ТОС-1А «Солнцепек» снабдили новыми системами привязки к местности

МО: экипажи «Солнцепеков» ВДВ используют новые системы привязки к местности
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
На что способны обновленные тяжелые огнеметные системы?
Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ России используют новейшие программные решения для привязки к местности при стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт», — добавили в ведомстве.
«Солнцепеки» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям во время активной обороны в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Там удалось уничтожить опорные пункты противника.
Вместе с тем командир взвода с позывным «Пламя» добавил, что в результате такой работы у противника уже не остается шансов выйти из укрытий невредимыми.
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