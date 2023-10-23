Это не просто судьба: почему Тим Бертон выбрал Монику Беллуччи

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 718 0

Моника Беллуччи и Тим Бертон познакомились на французском кинофестивале

Это не просто судьба: почему Тим Бертон выбрал Монику Беллуччи

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

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Это первые «громкие» отношения звезды после развода с Венсаном Касселем.

Моника Беллуччи и Тим Бертон поразили всех, впервые появившись вместе на публике. Знаменитости прошлись вдвоем по красной дорожке 18-го Римского кинофестиваля.

Присутствовавшим во время фотосессии пара продемонстрировала самые нежные чувства, сообщает издание Daily Mail. О романе звезд стало известно весной 2023 года, когда папарацци поймали их во время свидания.

А уже летом актриса в ходе интервью поделилась, что влюблена в режиссера. Беллуччи и Бертон познакомились на кинофестивале братьев Люмьер — тогда артистка вручала кинодеятелю премию.

Поклонники знаменитости обрадовались новости о личной жизни кумира. По мнению многих, Бертон является отличной парой для Беллуччи.

«Не уверена, что у них все серьезно, но мне кажется, что они отлично подходят друг другу»;

«Неожиданная пара, но красивая, ничего не скажешь», — написали фанаты в социальных сетях.

Отметим, что после развода с Венсаном Касселем в 2013 году Беллуччи закрыла тему личной жизни. Она занималась исключительно карьерой, детьми и просто наслаждалась жизнью.

Позднее у нее были тайные романы, сама артистка никогда не комментировала отношения с противоположным полом. Бертон расстался с супругой Хеленой Бонем Картер после 13 лет брака в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru писал, почему распался союз Картер и Бертона.

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