Изрезанное тело женщины-должницы нашли в парадной Петербурга: ее заказали?

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 56 0

Изрезанное тело женщины-должницы нашли в парадной Петербурга

Изрезанное тело женщины-должницы нашли в парадной Петербурга: ее заказали?

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Перед своей смертью погибшая жаловалась на проблемы с кредиторами.

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями нашли в парадной одного из многоквартирных домов в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, перед смертью у погибшей были финансовые проблемы, связанные с кредитами.

Страшная находка

Изрезанное тело в парадной обнаружили местные жители, они же обратились в полицию. По данным источника, убитая находилась в одном из помещений 17-комнатной квартиры. В общей сложности женщина получила около 15 ударов ножом, в том числе, в области лица, шеи и кистей рук. Возбуждено дело по статье «убийство», проводятся необходимые оперативные действия.

Финансовые проблемы

Источник 5-tv.ru сообщает, что перед своей гибелью петербурженка жаловалась на финансовые проблемы. Так, в комнате, где она жила одна, не было даже кровати и телевизора. По ее словам, вещи забрали коллекторы из-за серьезной просрочки по кредиту. Также знакомые, близкие с ситуацией, рассказывают, что, помимо мебели, в какой-то момент женщина осталась без дорогой одежды, например, песцовой шубы, и других ценных предметов. Единственное, что коллекторы оставили — это старый холодильник.

По словам источника, погибшая официально не работала, но иногда трудилась в одном из городских общепитов. Вела тихий образ жизни, в злоупотреблении алкоголем замечена не была. Гражданский муж женщины, с которым отношения длились более десяти лет, находится в местах лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком деле банды подростков-мигрантов в Петербурге.

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