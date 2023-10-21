Громкое дело банды подростков-мигрантов в Петербурге: все бесчинства «азербайджанской мафии»

В Петербурге задержали банду юных отморозков, которая держала в страхе многих своих сверстников. Они устраивали рейды по улицам и торговым центрам, избивали прохожих, а видео выкладывали в закрытый Telegram-канал, чтобы радовать своих подписчиков и получать лайки. По каким критериям проходил отбор в группировку и сколько лет ее лидерам — узнал корреспондент «Известий» Павел Панов.

Какой след тянется за лидером «азербайджанской мафии» в Петербурге

На видео 18-летний Турал Мамедов, дерзкий и самовлюбленный. В погоне за славой и популярностью ведет себя вызывающе, естественно, перед объективами камер телефонов, чтобы как можно быстрей выложить записи своих выходок в сеть. Он устраивает дебоши в торговых центрах и скоростные заезды на машине, маневрирует в потоке на высокой скорости. Правда, не всегда удачно. Один из заездов заканчивается аварией.

В пьяном виде провоцирует конфликт с администратором ресторана быстрого питания. Громко и нецензурно ругается, привлекая к себе внимание.

«Он сидит в окружении молодых людей, сидит и водку пьет есть видео, немножко нетрезвый. Сделала замечание — он не услышал. Потом пришлось выгонять: выйди отсюда и все», — говорит администратор сети быстрого питания Регина.

Сам Турал несколько лет занимался борьбой, даже становился чемпионом города. Полученные навыки в зале, как видно, оттачивал на улице до тех пор, пока записи с избиениями не увидели полицейские.

Как сформировалась «азербайджанская мафия» в Петербурге

Как считают следователи, молодой человек довольно быстро сколотил вокруг себя банду, состоящую из группы ровесников. Изменился и контент, который он выкладывал в соцсети. Судя по этим кадрам, Турал и его команда стали нападать на прохожих, жестоко избивая их. Били на улице и в торговых центрах, днем и вечером, отправляя случайных жертв в нокауты.

Одного за другим они задержали актеров, операторов и продюсеров, всего шесть человек, и возбудили в отношении них дело о хулиганстве.

Один из задержанных участников банды Сеймур Мухтаров рассказал, что видео с драками и избиениями людей ему скидывали знакомые, эти записи он размещал в личном телеграм-канале, чтобы поднять число подписчиков, но бизнес не пошел.

На допросе Сеймур отрицал причастность к деятельности банды. Утверждал, что сам никого не бил, а только помогал другу Туралу набирать популярность.

Другой предполагаемый участник группы Иван Алексеев подозревается в клевете после того, как разместил у себя на странице видео, где он же попадает аварию. Полицейские считают, что Турал в этот момент был на пассажирском сидении. По крайней мере, друг упомянул его имя в записи, порочащей честь инспекторов ГИБДД.

«Короче, дядя Турал все решил. Мы гаишникам 35 на лапу дали, и эвакуатор десятку стоил», — говорит Алексеев на видео, выложенном в сеть. Позже выяснилось, что эти слова — обман.

— По факту комментария под видео. Кто его оставил и что за комментарий?

«Его оставил Турал. Он сделал это для того, чтобы немножко поднять актив в своем канале и поднять себе самооценку», — рассказал Алексеев полиции.

Какие сроки ждут членов «азербайджанской мафии» в Петербурге?

Сына Маарифа Хасанова, одного из предполагаемых участников банды, стражи порядка опознали на видео, где он стреляет из пистолета из окна машины.

«100% мой сын никакого хулиганства с этим парнем ничего не делал. Приехал в гости — нужно вести себя как человек. Мы здесь в гостях и должны всех уважать. Взять и какого-то человека обидеть — за что? За это нужно отвечать», — говорит отец задержанного Маариф Хасанов.

По закону за хулиганство молодым людям может грозить до 7 лет заключения. Такова цена популярности.

«Не занимайтесь таким. Живите мирно, спокойно. Это не нужно никому. Никому это не интересно, не красит никак», — осознал свои действия после общения с полицией задержанный Сеймур Мухтаров.

Самого же предполагаемого главаря Турала Мамедова пока задержать не удалось. Не исключено, что он скрывается на родине в Азербайджане. Туда же могут быть депортированы и еще трое молодых искателей дешевой популярности.