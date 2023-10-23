Больше не тайна: какой на самом деле размер груди у Анны Семенович

Что произошло с бюстом певицы после пластической операции?

Актриса и певица Анна Семенович всегда привлекала внимание своим прекрасным внешним видом и обворожительной фигурой. Многих ее поклонников интересует, какой же все-таки размер груди у звезды.

Как отмечает издание dni.ru, информация о величине бюста знаменитости никогда не была официально подкреплена фактами. И хотя такие детали личной жизни обычно не оглашают публично, экс-солистка группы «Блестящие» все же любит откровенничать на эту тему.

Так, данные о размере груди теледивы не являются тайной. По словам самой артистки, она делала пластику, уменьшив бюст до пятого размера, но даже после операции он продолжил расти.

Ранее 5-tv.ru писал, что Семенович раскрыла подробности личной жизни. В своем блоге в социальных сетях звезда сделала заявление, которое шокировало ее поклонников.