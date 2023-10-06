«Мужчина для здоровья и для удовольствия»: Семенович раскрыла подробности личной жизни

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 72 0

Певица Анна Семенович призналась, что у нее есть «мужчина для здоровья»

«Мужчина для здоровья и для удовольствия»: Семенович раскрыла подробности личной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица редко говорит о своих отношениях. Но сейчас решила пооткровенничать. Но кто ее избранник?

Многих фанатов певицы Анны Семенович интересует ее личная жизнь. Им интересно узнать, есть ли у артистки мужчина. Но певица не любит говорить на эту тему. Однако, в этот раз она сделала исключение и шокировала всех подробностями своей личной жизни в личном блоге.

Звезда устроила в своей соцсети рубрику «Вопрос — ответ». И один из подписчиков решил выяснить, есть ли у артистки «мужчина для здоровья». Такой вопрос показался певицы забавным. Именно поэтому она впервые за долгое время рассказала детали личной жизни. Оказалось, что у нее действительно есть бойфренд.

«У меня есть мужчина для здоровья и для удовольствия. Так что не переживайте за меня. Все у меня хорошо со здоровьем», — призналась артистка.

До этого певица рассказывала, что находится в гостевых отношениях. И они ее полностью устраивают.

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