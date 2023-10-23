Франция испугалась за имидж перед Олимпиадой из-за сообщений в СМИ о клопах

В Париже сочли распространяемую «недостоверную» информацию дестабилизацией.

Разведслужбы Франции обвинили российские СМИ в «обострении психоза» из-за нашествия клопов на страну. Об этом сообщает издание 20 Minutes.

«Провоцирование безумия в СМИ во Франции и за рубежом может запятнать имидж страны за несколько месяцев до Олимпийских игр 2024 года в Париже», — отметили в публикации.

Так, в статьях, распространяемых российскими СМИ, якобы указывается недостоверная информация по поводу обстановки с клопами во Франции. Издание и вовсе назвало такие материалы долгожданной дестабилизацией.

Указывается, что несколько российских изданий сослались на якобы несуществующую французскую статью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы начали бороться с клопами с помощью собак.