Франция испугалась за имидж перед Олимпиадой из-за сообщений в СМИ о клопах

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

20 Minutes: разведслужбы Франции обвинили Россию в психозе из-за клопов

Франция испугалась за имидж перед Олимпиадой из-за сообщений в СМИ о клопах

Фото: Reuters / STEPHANIE LECOCQ

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В Париже сочли распространяемую «недостоверную» информацию дестабилизацией.

Разведслужбы Франции обвинили российские СМИ в «обострении психоза» из-за нашествия клопов на страну. Об этом сообщает издание 20 Minutes.

«Провоцирование безумия в СМИ во Франции и за рубежом может запятнать имидж страны за несколько месяцев до Олимпийских игр 2024 года в Париже», — отметили в публикации.

Так, в статьях, распространяемых российскими СМИ, якобы указывается недостоверная информация по поводу обстановки с клопами во Франции. Издание и вовсе назвало такие материалы долгожданной дестабилизацией.

Указывается, что несколько российских изданий сослались на якобы несуществующую французскую статью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы начали бороться с клопами с помощью собак.

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