Киев более 10 раз за сутки пытался атаковать российские войска в Донбассе

МО: войска РФ отразили 12 атак ВСУ на краснолиманском направлении
Фото: Река Александр / ТАСС
Однако попытки не увенчались успехом. Какие потери понесли Вооруженные силы Украины в зоне СВО?
Подразделения российских войск «Центр» с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразили очередные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Так, 12 атак удалось отразить нашим бойцам за минувшие сутки. Бои шли в районах населенных пунктов Григорьевка, Кирово в ДНР, а также в Червонной Диброве под Луганском.
В результате ВСУ потеряли до 480 боевиков, четыре ББМ, три автомобиля и гаубицу Д-30.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипажи «Солнцепеков» ВДВ используют новые системы привязки к местности.
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