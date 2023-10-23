Эрдоган внес в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

«Президент Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября», — говорится в сообщении.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено, страна стала участницей блока. Швецию в клуб не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Эрдоган заявлял, что путь Швеции в НАТО будет открыт только после принятие Турции в Евросоюз. Страна является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года. В 2016 году переговоры по данному вопросу были заморожены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу допустил размещение баз НАТО на территориях Финляндии и Швеции.