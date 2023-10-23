Эрдоган внес в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 64 0

Прежде турецкий лидер заявлял, что страна сможет присоединиться к блоку только после принятия Турции в Евросоюз.

Эрдоган внес в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

«Президент Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября», — говорится в сообщении.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено, страна стала участницей блока. Швецию в клуб не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Эрдоган заявлял, что путь Швеции в НАТО будет открыт только после принятие Турции в Евросоюз. Страна является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года. В 2016 году переговоры по данному вопросу были заморожены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу допустил размещение баз НАТО на территориях Финляндии и Швеции.

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:07
«Я бросил»: иллюзионист Сафронов поделился секретами победы над раком
17:52
Суд отказал третьей жене Градского Ольге в праве на его наследство
17:49
Рубикон не пройден: Байден оказался перед ужасным выбором на Ближнем Востоке
17:24
«Преступные методы на грани»: Жорин дал рекомендации по спасению от коллекторов
17:23
Апелляционный суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Сачкову
17:19
«Быстро учатся»: на Украине признали уязвимое место ВСУ на поле боя

Сейчас читают

Как похудела Елена Степаненко: результат поражает
100-процентная гарантия: в чем опасность израильского «Стального жала»
«Выглядит нелепо»: как с возрастом изменился вкус Валерии в одежде
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023