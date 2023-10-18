Шойгу допустил размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции: «Очаг напряженности»

Войска усиления военного блока в Восточной Европе и странах Балтии с февраля прошлого года увеличили численность в 2,5 раза.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу допустил, что НАТО может разместить свои базы на территориях Финляндии и Швеции. Об этом он сообщил в рамках заседания совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

Как отметил Шойгу, вступление Финляндии в альянс и проведение испытаний НАТО в Швеции создают «дополнительный очаг напряженности». В этой связи нельзя исключить, что на территориях этих стран появятся новые военные базы, а также ударные виды оружия. Случиться это может, по его словам, уже в обозримом будущем.

Глава Минобороны РФ добавил, что с февраля 2022 года численность военных в рядах войск усиления НАТО увеличилась в 2,5 раза. Таким образом, в Восточной Европе и балтийских странах сейчас представлено более 30 тысяч человек из военного контингента Североатлантического альянса.

Отмечается также, что на территориях восточного фланга НАТО систематически проводятся военные учения, в сценарий которых ложится якобы конфликт с Москвой или Минском. В рамках этих мероприятий страны отрабатывают применение ядерного оружия и работу стратегической авиации.

Хельсинки подал заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине. Финляндия официально примкнула к Альянсу в апреле 2023 года. Швецию в клуб не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях.