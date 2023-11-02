«Бесполезно!» — Митя Фомин уверен, что его оберегают ангелы-хранители

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 43 0

Митя Фомин уверен, что находится под оберегом ангелов-хранителей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец не верит в черную магию.

Митя Фомин уверен, что находится под оберегом ангелов-хранителей. Своим отношением к целительницам и ясновидящим фронтмен группы «Hi-Fi» эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru во время мероприятия в честь дня рождения «Русского радио».

«Отвратительно совершенно отношусь к ним. Это же самозванцы, шарлатаны, мошенники, которые не имеют никакого отношения к действительности. Мне удивительно, что еще кто-то попадается на это, когда четко совершенно понятно, что это как минимум метафизика, в которую ты либо веришь, либо нет, но когда ты несешь за это деньги?! Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!» — эмоционально отреагировал певец.

По мнению Фомина, деньги можно потратить на более значимые вещи. А если действительно у человека есть моменты, за которые он переживает, то лучше, как вариант, исповедаться у батюшки или же обратиться к сертифицированному психологу.

«Специалист даст не только надежду, но и способ преодолеть какой-то кризис», — убежден певец.

Сам Митя Фомин, который имеет армию мечтающих о нем поклонниц, уверен, что ни одна из них не сможет приворожить его посредством черной магии.

«Бесполезно! У меня очень много ангелов-хранителей, они не дадут! Меня, слава Богу, берегут!» — считает артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин отпустил усы во имя стиля.

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