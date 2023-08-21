«С почтальоном Печкиным сравнивают»: Митя Фомин отпустил усы во имя стиля

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 181 0

Певец Митя Фомин сделал усы элементом своего стиля: С Печкиным сравнивают

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Артист решил сделать свой образ более мужественным и теперь с удовольствием демонстрирует его публике.

Певец Митя Фомин предстал перед публикой в новом образе на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ» в Крыму. Неизменно стильный и нарядный артист теперь щеголяет с пшеничными усами. По собственным словам, он захотел выглядеть более брутально и мужественно, так как благодаря щедрой природе в 49 лет выглядит весьма юным. Впрочем, своей моложавости и даже шуточкам по поводу нового стиля, исполнитель очень рад.

«Но я хочу, знаете, прийти в барбершоп, чтобы мне подсказали сделать их уже, шире, ниже выше — чтобы это уже сделал специалист. Хочу чтобы усы перешли в какую-то мою историю, потому что кто-то сразу с почтальоном Печкиным сравнивает, кто-то с Юрием Соломиным. Но в любом случае такие позитивные ассоциации», — сказал Фомин.

Как отметил исполнитель, на подтрунивания он реагирует спокойно. Звезде не претит внимание публики, он с радостью дает окружающим повод обсудить хоть творчество, хоть перемены во внешности. За обликом исполнитель бдительно следит, его фигура — предмет отдельного бурного обсуждения в социальных сетях, где регулярно появляются пикантные фото.

Фомин также не стесняется обращаться за помощью к экспертам по красоте. Он ухаживает за кожей в домашних условиях, а также посещает косметологический кабинет. В прежних интервью певец признавался, что не отказывался и от инъекционных процедур. По мнению селебрити, в мире, где технологии сохранения молодости развиваются столь стремительно, грех отказываться от возможности выглядеть лучше.

Ранее, писал 5-tv.ru, Митя Фомин рассказал о своем идеальном наставнике.

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