«Особенное значение»: женщинам назвали причины раннего появления седины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 37 0

Трихолог Курская связала раннюю седину у женщин с беременностью и диетами

«Особенное значение»: женщинам назвали причины раннего появления седины

Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer

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Что приводит к этому неприятному явлению и можно ли этого избежать?

Ранняя седина у женщин чаще всего появляется из-за слишком частых диет, регулярного окрашивания волос, а также во время беременности и лактации. Об этом изданию NEWS.ru рассказала трихолог Анастасия Курская.

«У женщин можно выделить причины, вызывающие раннюю седину. Особенное значение имеет период беременности и лактации, когда у большинства женщин в связи с их новым положением наблюдается нехватка витаминов и полезных элементов в организме», — отметила специалист.

Еще одной причиной раннего возникновения седины у женщин может стать нехватка витаминов, добавила Курская.

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