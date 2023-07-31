Старение на паузе: с чем связаны возрастные изменения кожи и как их скрыть

За последние годы в косметологии произошел серьезный прогресс — специалисты научились максимально замедлять процессы старения кожи. Но чем могут обернуться частые процедуры?

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Главный летний тренд социальных сетей 2023 года — вернувшая былую популярность aged маска. Улучшенный эффект, демонстрирующий, как лицо пользователей будет выглядеть в старости, уже успели опробовать косметологи, блогеры и даже такие звезды, как Кайли Дженнер и Ким Кардашьян (известные поклонницы косметических процедур).

Маска быстро завирусилась и вызвала как минимум шок у большинства пользователей. Неужели всех ждут глубокие морщины, пигментные пятна и провисания кожи? И как скоро это случится?

А пока в социальных сетях продолжаются жаркие споры и обсуждения, на эти и другие вопросы эксклюзивно Пятому каналу уже ответил пластический хирург Антон Выходцев.

Почему невозможно обмануть генетику

Как так вышло, что Вера Вонг на 75-м году жизни выглядит максимум на 50, а Киллиан Мерфи, появившийся не так давно на красной дорожке, в свои 47 лет уже имеет глубокие носогубные борозды и значительную седину? Ответ кажется очевидным — всему виной несправедливая генетика. Так и есть!

Она в данном вопросе играет первостепенную роль. Говоря проще, на скорость и тип старения влияет коллаген, который делает кожу гладкой и упругой. Как только его запасы в организме исчерпываются, на лице появляются первые морщинки и складки.

У прямых родственников исходное количество коллагена примерно одинаковое, поэтому есть смысл сравнивать мать с дочерью или сына с отцом. Кстати, именно поэтому косметологи зачастую советуют взглянуть на старших родственников, чтобы «предсказать» собственное будущее. А что касается супругов или друзей, дела обстоят совсем иначе.

«Два человека, проживающие в одинаковых условиях и имеющие одинаковые привычки, будут стариться совершенно по-разному. Это однозначно», — отмечает специалист.

Вот почему не стоит сетовать, если у подруги все еще нет седых волос или морщинок на лбу. У нее просто другая генетика!

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Плохая экология или красная кнопка ускоренного старения

Но так или иначе, человеческий организм находится в постоянной борьбе с этим миром, и на него влияет немало факторов. Начиная с гравитации планеты, которая тянет кожу лица вниз, и заканчивая пагубным влиянием окружающей среды.

Да-да, между плохой экологией и состоянием кожи существует прямая зависимость. Чем сильнее истончается озоновый слой, тем мощнее воздействие ультрафиолета. Как результат, разрушение коллагена, сухость и скорое появление пигментных пятен.

И если сейчас от вредного воздействия УФ-лучей спасают санскрины (Солнцезащитные кремы — Прим. ред.), это не значит, что они будут также полезны в будущем. Поэтому вопрос плохой экологии нужно не маскировать, а решать радикально!

Как косметология поможет отсрочить старение

Нельзя забывать и о вредных привычках. Употребление алкоголя и курение вызывают более выраженную деградацию волокон коллагена. В тандеме с экологическими проблемами, они способны нанести непоправимый вред организму. Но, как бы парадоксально это не звучало, здоровый человек без вредных привычек все еще рискует постареть раньше соседа-курильщика.

«Именно на это направлены и косметологические уходовые процедуры, и различные более агрессивные методики. Они позволяют пролонгировать отсутствие возрастных проявлений, снизить влияние среды и вредных факторов на организм» — объясняет хирург.

К сожалению, нельзя просто поставить старение на «стоп», его можно лишь замедлить.

Чем страшен фиброз и отсутствие умеренности

Тут же возникает довольно логичный вопрос, почему же звезды, которые пристрастились к омолаживающим процедурам, выглядят далеко не на 20? А их кожа, хоть и подтянутая, выдает реальный возраст?

Частые косметологические процедуры или повторные пластические операции крайне сильно сказываются на качестве мягких тканей, и кожи в том числе. Практически все бьюти-процедуры: и косметологические, и в пластической хирургии, вызывают определенные изменения в мягких тканях в виде фиброза (разрастание соединительной ткани с появлением рубцов из-за нарушенного механизма заживления — Прим. ред.). Соответственно, чем чаще они выполняются, тем более выраженным в процентном соотношении становится замещение нормальных тканей.

«Чем ткань более фиброзная, тем она плотнее и медленнее опускается. Наплывные варианты старения будут менее выражены. Но вот с точки зрения фактуры и возрастной структуры кожи, это будет влиять в отрицательную сторону» — комментирует специалист.

Иными словами, частые омолаживающие процедуры за счет образования большой площади рубцовой ткани не сделают лицо молодым, а лишь добавят ему изможденный вид. Поэтому в косметологии и пластической хирургии особенно важна золотая середина.