Невероятная встреча дайвера и кита в Австралии попала на видео

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Встреча дайвера и кита в Австралии попала на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Norbert Probst; 5-tv.ru

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Он катался по волнам, как вдруг доску вместе с мужчиной подбросило в воздух.

Невероятную встречу с китом запечатлел серфер в Австралии. Он катался по волнам, как вдруг доску вместе с мужчиной подбросило в воздух.

Огромный морской обитатель не заметил маленького человека. Серфер упал в воду, а кит поспешно покинул место.

Правда, зацепился за страховочный трос и утащил спортсмена за собой на глубину. Буквально за считанные секунды серферу удалось выбраться из западни.

Добравшись до берега, он рассказал, что сильнее всего боялся оказаться в пасти гигантского животного. Но все равно теперь рвется обратно — ловить волну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять китов-белух чудом спасли на берегу Камчатки.

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