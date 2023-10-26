Невероятная встреча дайвера и кита в Австралии попала на видео

Он катался по волнам, как вдруг доску вместе с мужчиной подбросило в воздух.

Невероятную встречу с китом запечатлел серфер в Австралии. Он катался по волнам, как вдруг доску вместе с мужчиной подбросило в воздух.

Огромный морской обитатель не заметил маленького человека. Серфер упал в воду, а кит поспешно покинул место.

Правда, зацепился за страховочный трос и утащил спортсмена за собой на глубину. Буквально за считанные секунды серферу удалось выбраться из западни.

Добравшись до берега, он рассказал, что сильнее всего боялся оказаться в пасти гигантского животного. Но все равно теперь рвется обратно — ловить волну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять китов-белух чудом спасли на берегу Камчатки.