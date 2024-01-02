«Кому ставят памятники?»: дуэт «ЭЛиПС» не одобрил критику Инстасамки

Лирические композиции о любви — это неизменная классика.

Солисты дуэта «ЭЛиПС» не одобрили критику Инстасамки песен о любви. Своим мнением артисты эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru на премии Fashion People Awards 2023.

Исполнительница хита «За деньги да» стала членом жюри на музыкальном шоу талантов «Залетай в тренды», где достаточно резко высказывается о творчестве конкурсантов. Так, после выступления одной из участниц артистка заявила, что песни о разбитом сердце ей порядком поднадоели.

«Красиво, чувственно, все так это мило, но так это уже… Меня от этого тошнит!» — эмоционально высказалась Инстасамка.

Тем не менее, солисты дуэта «ЭЛиПС» абсолютно не согласны с мнением исполнительницы провокационных хитов, уверяя, что лирические композиции о любви — это неизменная классика.

«Какие песни вошли в историю? Какие композиторы вошли в историю? Что войдет в историю? <…> Кому ставят памятники? Каким певцам? Про что они поют? И что самое чистое и самое желанное в этом мире? Что всех людей объединяет? К чему каждый из нас стремится? Любовь. Лирика. Гармония. Так что, как по мне, это такая вещь, которая не может надоесть», — убежден солист дуэта «ЭЛиПС» Сурен Платонов.

Более того, артисты считают максимально странным, когда исполнители без образования и умения петь вживую сидят в жюри и судят людей, обладающих мощными вокальными данными.

«Даже если брать в счет тех артистов, которые начинали петь без музыкального образования, а просто делясь своим творчеством, все они рано или поздно приходили к тому, что они узнавали то, чем они занимаются. <…> Я считаю, что если ты занимаешься чем-то, ты горишь этим делом, то ты должен знать это досконально», — уверена солистка Эльгиза Каражанова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Инстасамка похвасталась машиной за десятки миллионов рублей.