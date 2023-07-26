«Муж купил»: Инстасамка похвасталась машиной за десятки миллионов рублей
Инстасамка похвасталась подаренной мужем машиной за десятки миллионов рублей
Фото: Instagram* / instasamka
Подобная машина незаменима для тех, у кого нет времени на отдых и желания самому водить авто. Певица оказалась в числе таких людей.
Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, которая за последние несколько месяцев смогла перезагрузить карьеру и вернуться на вершины топовых чартов, похвасталась машиной. В социальной сети знаменитость опубликовала кадр, сидя в новом транспорте.
Машина оказалась не спортивной, а удобной и комфортной иномаркой V-класса. Стоимость такой машины может начинаться от 25 миллионов рублей и доходит до 50. Цена зависит от выбранных будущим владельцем опций.
«Муж купил», — кратко подписала снимок Инстасамка.
Стоимость такой машины начинается от 25 миллионов рублей и может доходить до 50.
Считается, что подобное авто приобретают те, у кого нет времени на отдых дома. Машиной управляет специальный водитель, который возит хозяина. Для него созданы все комфортные условия: в салоне есть телевизор, можно подключить приставку, разложить кресло в диван, а также включить режим массажа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Инстасамка относится к уклоняющимся от уплаты налогов блогерам.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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