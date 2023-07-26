«Муж купил»: Инстасамка похвасталась машиной за десятки миллионов рублей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Инстасамка похвасталась подаренной мужем машиной за десятки миллионов рублей

«Муж купил»: Инстасамка похвасталась машиной за десятки миллионов рублей

Фото: Instagram* / instasamka

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Подобная машина незаменима для тех, у кого нет времени на отдых и желания самому водить авто. Певица оказалась в числе таких людей.

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, которая за последние несколько месяцев смогла перезагрузить карьеру и вернуться на вершины топовых чартов, похвасталась машиной. В социальной сети знаменитость опубликовала кадр, сидя в новом транспорте.

Машина оказалась не спортивной, а удобной и комфортной иномаркой V-класса. Стоимость такой машины может начинаться от 25 миллионов рублей и доходит до 50. Цена зависит от выбранных будущим владельцем опций.

«Муж купил», — кратко подписала снимок Инстасамка.

ИнстасамкаСтоимость такой машины начинается от 25 миллионов рублей и может доходить до 50.Фото: Instagram* / instasamka

Считается, что подобное авто приобретают те, у кого нет времени на отдых дома. Машиной управляет специальный водитель, который возит хозяина. Для него созданы все комфортные условия: в салоне есть телевизор, можно подключить приставку, разложить кресло в диван, а также включить режим массажа. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Инстасамка относится к уклоняющимся от уплаты налогов блогерам.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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