МВД России объявило в розыск нациста Ярослава Гунько

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Евгения Романова
Евгения Романова 110 0

Прежде эсэсовца обвинили в геноциде мирного населения в годы ВОВ.

МВД России объявило в розыск нациста Ярослава Гунько

Фото: Reuters / CBC / CTV

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего боевика дивизии «Галичина» войск СС Ярослава Хунку (Гунько). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ярослав Хунка… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается в базе.

Бывший боевик дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка (Гунько) был приглашен в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

«Галичина», в которой воевал боевик, присягала в верности Адольфу Гитлеру и прославилась зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Первые лица Канады после скандала поспешили откреститься — мол не знали о прошлом Хунки. Спикеру парламента страны Энтони Роту пришлось взять вину за приглашение эсэсовца на себя и подать в отставку.

Прежде глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил обратиться к властям Канады и Интерполу с требованием экстрадиции главного участника скандала, произошедшего в парламенте Канады, эсэсовца Гунько.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ярослава Хунку (Гунько) заочно обвинили в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

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