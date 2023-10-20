Нациста Гунько обвинили в геноциде мирного населения в годы ВОВ

Бывшего боевика дивизии «Галичина» войск СС Ярослава Хунку (Гунько) заочно обвинили в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

«Следствием в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС „Галичина“, в которой проходил службу Хунка», — говорится в сообщении.

В СК установили, что Гунько вошел в состав нацисткого подразделения, созданного Адольфом Гитлером, в апреле 1943 года. Он с другими нацистами совершал убийства, причинял тяжкий вред здоровью, создавал условия, рассчитанные на физическое устранение людей.

Кроме того, известно, что с 23 по 28 февраля 1944 года подраздление совершило убийства не менее 500 граждан СССР, в их числе — евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле.

«В настоящее время решается вопрос об объявлении Я. Хунки в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Республику Польша и Республику Беларусь», — заключается в сообщении.

Прежде глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил обратиться к властям Канады и Интерполу с требованием экстрадиции главного участника скандала, произошедшего в парламенте Канады, эсэсовца Гунько.

В парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боевик дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

«Галичина», в которой воевал боевик, присягала в верности Адольфу Гитлеру и прославилась зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Первые лица Канады после скандала поспешили откреститься — мол не знали о прошлом Хунки. Спикеру парламента страны Энтони Роту пришлось взять вину за приглашение эсэсовца на себя и подать в отставку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, получится ли у премьера Канады удержаться на посту после скандала с эсэсовцем.