«Были сложности»: что меняет новый закон о гражданстве России

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 5 308 0

Политолог Гаспарян: новый закон о гражданстве России решил ряд сложностей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Согласно изменениям, стать полноправным гражданином теперь можно быстрее.

Вступил в силу закон «О гражданстве Российской Федерации», согласно которому сокращено число требований при выдаче гражданства более чем для 20 категорий желающих. Таким образом государство устранило сложности, которые имелись ранее, заявил 5-tv.ru политолог Армен Гаспарян.

Стать гражданином России

По закону, российское гражданство могут получить иностранцы и лица без гражданства, имеющие в России легальный статус, а также находящиеся непрерывно в стране не менее пяти лет. В исключительном порядке по решению президента российское гражданство могут получить люди, которые имеют имеющие особые заслуги перед государством.

Еще одна категория — те, кто представляет интерес для России, например, из-за своей профессии. Сейчас по закону гражданство по упрощенной процедуре можно получить, подписав контракт с Минобороны.

Лишение гражданства

В законе приводится перечень преступлений, за которые можно лишиться российского гражданства. Это — следующие статьи УК: терроризм, некоторые тяжкие преступления против государства и личности, а также деяния, касающиеся незаконного оборота оружия и запрещенных препаратов.

Необходимые изменения

По мнению Гаспаряна, закон важен, в первую очередь, для тех, кто хочет получить российское гражданство. До последнего времени, как уточняет специалист, в этом вопросе были сложности, которые выявили и исправили поправками в законодательстве.

Ранее 5-tv.ru писал про главные преимущества нового закона о получении гражданства России.

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