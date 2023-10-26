«Вещь нужная»: главные преимущества нового закона о получении гражданства России

У нового распоряжения много плюсов. Но что именно изменилось?

Сегодня, 26 октября, в силу вступил новый закон «О гражданстве Российской Федерации». О его преимуществах рассказал политолог Юрий Светов эксклюзивно для сайта 5-tv.ru.

«Хотелось бы таких примеров больше. Он создан на основе предложений и общественности, и людей, которые хотели получить гражданство, и может только приветствовать, что это облегчено», — отметил эксперт.

Специалист вспомнил свой личный пример. Его знакомые на Украине очень сильно хотели получить гражданство России. И с предыдущим законом это было сделать сложно. Но с обновлением распоряжения «О гражданстве Российской Федерации» проблем будет значительно меньше.

Новых граждан РФ могут лишить паспорта, если они будут препятствовать интересам страны. Но Светов отметил, что гражданство, выданное по рождению, согласно конституции, лишить не могут.

По правилам нового закона, если человек готов защищать свою новую Родину, то и гражданство он получит значительно быстрее. Такая практика используется во многих странах. А СВО (Специальная военная операция) дает шанс продемонстрировать любовь к России.

«Нам будет понятно, что он действительно считает Россию своей новой родиной и делает все, чтобы ее отстоять. Я приветствую этот законопроект. Конечно, практика его исполнения покажет может какие-то там нестыковки есть, но в целом вещь нужная», — подчеркнул Светов.

Также политолог высказался о программах, которые помогают с переселением в Россию. Все-таки тут есть небольшая проблема. Так как те, кто переезжает в нашу страну, хочет жить в Москве, Санкт-Петербурге или в другом мегаполисе. Но Россия заботится о развитии и других регионов. Поэтому Светов считает, что можно давать льготы тем, кто хочет жить в Сибири, на Дальнем Востоке и на новых территориях после их окончательного освобождения.

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