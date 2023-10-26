«Путеводная нить»: найдено неожиданное сходство Шатунова и Цоя

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 434 0

Критик Соседов: Цой и Шатунов — дворовые ребята без вокальных данных

«Путеводная нить»: найдено неожиданное сходство Шатунова и Цоя

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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Обе покойные знаменитости до сих пор являются кумирами миллионов.

Музыканты Юрий Шатунов и Виктор Цой очень похожи, несмотря на кардинально разные стили. Об этом изданию dni.ru рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

По мнению эксперта, хоть покойные звезды и отличались своим репертуаром, они собой показали молодежи новых героев на эстраде.

«Для подростков конца восьмидесятых и начала девяностых Юра был очень значим, он им, по сути, обозначил перспективы и открыл какую-то путеводную нить: если мальчик из детского дома поднялся на эстраде, стал очень известным, популярным, то и они могут хорошо устроиться в жизни», — считает Соседов.

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev; © РИА Новости / Галина Кмит

А во время перестройки популярность по праву завоевал легендарный лидер группы «Кино» Цой, который стал настоящим кумиром миллионов и до сих пор таковым является. Соседов отмечает, что до появления обоих артистов обязательным на эстраде считалось музыкальное образование.

«Это были люди с кремом особой какой-то породы и особого качества, а тут пришли вот эти беспородные люди, какие-то дворовые ребята с улицы, без образования, без каких-то вокальных данных — вот это были новые герои», — убежден специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вдова Шатунова увидела вещий сон накануне вечера памяти певца.

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