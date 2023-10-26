Это искусство: врачи провели операцию на открытом сердце в зоне СВО
Хирургическое вмешательство было экстренным — в любой момент осколок снаряда мог сместиться и вызывать закупорку легочных артерий.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Под постоянными обстрелами военные врачи в зоне СВО совершают чудо. Прямо на передовой они проводят сложнейшие операции.
И вот на этот раз хирургическое вмешательство было экстренным — в любой момент осколок снаряда, попавший в сердце бойца, мог сместиться и вызывать закупорку легочных артерий. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел ювелирную работу.
Осколок от кассетного снаряда — прямо в сердце бойца: это сейчас мы можем увидеть его с помощью компьютерной реконструкции, а тогда у военных врачей на передовой не было сложной техники, аппарата искусственного кровообращения. И хирурги Николай Погосов и Сергей Кучиц делают операцию на открытом работающем сердце.
«Вот он, примагнитился. Вот он, он в просвете», — говорили врачи во время операции.
Для военно-полевой хирургии операция редчайшая. Счет идет на минуты и даже секунды.
«В любой момент этот осколок мог сместиться, с током крови улететь, и пациент мог бы погибнуть от тромбоэмболии легочных артерий. Вопрос нескольких минут. То есть, риск для пациента любых перемещений был запредельным!» — рассказал врач-хирург Сергей Кучиц.
Решения принимаются быстро — жаль, нельзя показать операцию без ретуши, потому что это не просто отточенные действия, а искусство. Хирурги Погосов и Кучиц подстраиваются под ритм бьющегося сердца — щипцы, магнит и…
«Выскочил! Давай, быстро! Он на магните! Затягивай, Сережа!» — говорили врачи на видео.
Позднее они рассказали: «А вот это тот самый осколочек, который мы достали из сердца». Всего каких-то пять миллиметров между жизнью и смертью.
Если бы не экстренная операция, боец умер бы в дороге. А теперь у него впереди долгая жизнь.
«Военно-полевая хирургия — это хирургия экстремальных состояний, это хирургия отчаяния. Это то, что называют медицинским спецназом. Прилагать все мыслимые и немыслимые, за гранью усилия для спасения раненых и наших пациентов», — отметил Кучиц.
В операции принимал участие и начинающий хирург Евгений Крайнюков. Перестраивается после гражданской практики и здесь, в зоне СВО, получает бесценный опыт.
«Там все еще в целом хирургия мирного времени. Лично я контактировал, обучаясь. И надо понимать, что количество и, самое главное, объем оперативных вмешательств не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит здесь», — рассказал Крайнюков.
Настоящий хирург не может быть равнодушен к пациенту, говорит врач. Оперируя, он испытывает к нему живые чувства, хоть этого и не показывает.
Можно сказать, становится ангелом-хранителем воина. Оберегая его жизнь от самой линии боестолкновения до тылового госпиталя.
«То, чего не было у нас ни в Первую, ни во Вторую мировую войну — сегодня мы можем самых тяжелых пациентов вывозить практически с самой передовой и уже на всех этапах эвакуации ему оказывают высококвалифицированную помощь», — сообщил Погосов.
Военная хирургия пишется кровью наших бойцов, и врачи так же, по-своему, воюют за Родину. Парадокс, но с каждой войной совершенствуя медицинскую науку и спасая все больше и больше жизней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи извлекли из ноги бойца неразорвавшуюся гранату.
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