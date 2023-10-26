Отравленный торт от предателя и международный розыск: самые важные события дня

Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Мелитополя, который отправил выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков отравленный торт и алкоголь. Установлено, что мужчина с целью убийства летчиков организовал доставку товаров, в которых присутствовал медицинский препарат в больших токсических дозах. После изъятия продукции проводят экспертизы. Следователи также допрашивают всех очевидцев. Известно, что уроженец Мелитополя проживал на территории России с 2015 года. В настоящее время он задержан, возбуждено уголовное дело по признакам террористического акта.

Российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват норвежского патрульного самолета Р-8А «Посейдон», который пытался нарушить госграницу над Баренцевым морем. Борт ВВС Норвегии был замечен в четверг, 26 октября. При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Экс-сотрудник ФСБ России Дмитрий Сенин заочно приговорен к девяти годам колонии строгого режима за посредничество в даче взятки осужденному бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко. Сенин находится в международном розыске, поэтому приговор вынесен ему заочно. Суд признал его виновным в посредничестве при даче особо крупной взятки и самовольном оставлении места службы. Следствие считает Сенина соучастником преступного сговора с бывшим врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко. Он был посредником при передаче скидочной карточки ресторана La Maree. У владельца этого заведения Захарченко вымогал взятки.

Россиянам могут разрешить регистрировать брак или развод в многофункциональных центрах (МФЦ). С соответствующей инициативой выступил Минюст РФ, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Указывается, что государственная регистрация заключения брака в МФЦ может происходить при тех условиях, если она не проводится в торжественной обстановке, на дому, в медицинской или иной организации. Исключается такая возможность и при регистрации брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы. Развестись через МФЦ получится у супругов при взаимном согласии и при условии, что нет несовершеннолетних детей, либо же на основании решения суда о расторжении брака.

Решение Словакии больше не оказывать Украине военную помощь не повлияет существенным образом на целостную поддержку Незалежной. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О завершении военной поддержки Украине ранее заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с депутатами. По его словам, официальная политика Братиславы — оказание гуманитарной и гражданской помощи Незалежной. «Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия», — сказал он. Фицо вместе с тем призвал Евросоюз последовать примеру Словакии. Он также указал на абсолютно нереалистичные планы президента Украины Владимира Зеленского.

В Кремле прокомментировали инициативу Минсельхоза о запрете вывоза из России некоторых видов мяса курицы. Такие действия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прерогативой ведомства. Он отметил, что именно Минсельхоз должен отвечать за урегулирование рынка, в том числе с куриным мясом.