Укрепляется доверие: Путин встретился с военными атташе на полигоне «Чебаркульский»

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 43 0

Президент отметил, что такие контакты помогают укреплять доверие между государствами.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин встретился с военными атташе на полигоне «Чебаркульский»

Президент России Владимир Путин встретился с военными атташе иностранных государств на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области, где проходит этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2026».

«Уверен, что ваша встреча, ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что для военных важно не только профессиональное общение, но и обмен опытом. Особенно ценными он назвал знания, основанные на реальных боевых действиях.

Президент также отметил, что контакты между военными могут укреплять отношения между государствами.

«Когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в учениях «Центр-2026» участвуют российские военные и подразделения стран-партнеров. На полигоне «Чебаркульский» также проходят мероприятия «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Всего задействовано около двух тысяч военнослужащих и 350 единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

20:29
Чуть не остался без штанов: принц Уильям удивил необычным трюком
20:11
Пожар в особняке Миллера в Петербурге полностью ликвидировали
20:10
Вольный пересказ вместо цитат: как западные СМИ исказили смысл выступления Путина на «Валдае»
19:47
Будет ли развод? — Жена Стаса Михайлова оставила неожиданный комментарий
19:29
Укрепляется доверие: Путин встретился с военными атташе на полигоне «Чебаркульский»
19:16
«Бельчатопад» начался в лесах Подмосковья

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Были и скандалы»: Дворцов раскрыл тайну отношений SHAMAN и Мизулиной
«Это личное имущество»: адвокат Седоковой о деньгах от продажи квартиры
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня