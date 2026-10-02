Укрепляется доверие: Путин встретился с военными атташе на полигоне «Чебаркульский»

Путин встретился с военными атташе на полигоне «Чебаркульский»

Президент России Владимир Путин встретился с военными атташе иностранных государств на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области, где проходит этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2026».

«Уверен, что ваша встреча, ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что для военных важно не только профессиональное общение, но и обмен опытом. Особенно ценными он назвал знания, основанные на реальных боевых действиях.

Президент также отметил, что контакты между военными могут укреплять отношения между государствами.

«Когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в учениях «Центр-2026» участвуют российские военные и подразделения стран-партнеров. На полигоне «Чебаркульский» также проходят мероприятия «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Всего задействовано около двух тысяч военнослужащих и 350 единиц техники.

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