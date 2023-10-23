«Быстро учатся»: на Украине признали уязвимое место ВСУ на поле боя
Украинский генерал Кривонос: ВС РФ не дают ВСУ сосредоточиться на одном участке
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Как российские войска не позволяют противнику прорвать свою оборону в зоне СВО?
Вооруженные силы России выявляют уязвимые места ВСУ, не позволяя им достигать своих целей на передовой. Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«Противник достаточно быстро учится. <…> Они делают выводы на основе наших действий, прорабатывают контрмеры <…> Разумеется, что у нас слабое место — это отсутствие таких ресурсов, как у Москвы», — сказал он.
Кривонос объяснил, что тактика российской армии заключается в непозволении украинским войскам сконцентрировать ресурсы на одном участке. В этой связи ВСУ приходится постоянно перебрасывать силы на направления, где повышается градус. По такой причине украинские боевики не могут сосредоточиться на попытке прорвать оборону России.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как США помогли Украине атаковать Крымский мост.
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