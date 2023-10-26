Концерт молодых музыкантов с участием Кормухиной пройдет в Москве

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Рита Миронова
Рита Миронова 58 0

Зрители увидят выступление молодых талантов со своей России, которые проходили обучение у знаменитых наставников три месяца.

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина примет участие в концерте молодых музыкантов в Москве. Музыкальный гала-концерт с участием финалистов конкурса «Академии современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» состоится 31 октября.

Зрители увидят выступление молодых талантов со своей России, которые проходили обучение у знаменитых наставников три месяца. Ольга Кормухина отметила, что это был не конкурс, а отборочные, чтобы выявить перспективных и талантливых ребят.

«Мы тоже над собой работаем благодаря этим молодым талантливым ученикам. Мы учимся у них чему-то, потому что с годами и глаз, и слух замыливается», — сказала артистка.

В финале концерта на сцене клуба «Урбан» выступят и сами наставники — заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кормухина призвала воспитывать подрастающих защитников Отечества на примерах подвигов святых.

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