Житель Москвы убил, обезглавил и закопал родную мать

В Москве мужчина убил собственную мать, затем обезглавил ее и закопал. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчина лишил жизни родную маму в августе этого года. В ходе конфликта он ударил кулаком по голове 76-летнюю женщину, после чего жертва упала и перестала подавать признаки жизни.

Тогда злоумышленник перетащил тело матери в комнату и оставил ее там на три недели. После вернулся — завернул тело в линолеум, вынес его из квартиры за гаражи. Там он отрезал матери голову, останки закопал в землю.

Спустя некоторое время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сознался в убийстве своему знакомому. Тот обратился в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.

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