Агентство «Одинокие сердца»: жуткая история пары кровожадных убийц из США

Их дуэт «прославился» на весь мир благодаря особой циничности и жестокости.

Американские серийные маньяки Марта Бек и Раймонд Фернандес вошли в историю как «убийцы одиноких сердец». История влюбленной пары — в материале 5-tv.ru.

Медсестра Марта Бек

Будущая убийца родилась в 1920 году и с самого детства страдала от ожирения, связанного с проблемами со здоровьем. По ее признанию, в 13-летнем возрасте она была изнасилована собственным братом, после чего мать обвинила в случившемся девочку и избила ее.

Во время Второй мировой войны Бек работала медсестрой. В результате беспорядочных половых связей у нее появилось двое детей.

Позже женщина подала объявление о поиске мужа. На него и откликнулся Раймонд Фернандес.

Дьявол в юбке: самые известные убийцы-женщины в мировой истории

Разведчик Раймонд Фернандес

Мужчина родился в 1914 году на Гавайях в семье испанских эмигрантов. Фернандес называл своего отца чересчур жестоким — тот заставил его бросить школу и начать зарабатывать деньги.

Во время войны Фернандес служил в торговом флоте Испании, а затем в британской разведке. Был женат, имел четверых детей, однако в какой-то момент решил сбежать в США.

Современники описывали любопытный случай, который мог повлиять на резкие изменения в личности мужчины. Как сообщает портал Сrimelibrary, на судне по пути в Соединенные Штаты Фернандес получил серьезную травму.

Когда он попытался подняться на палубу, открытая стальная крышка люка упала прямо ему на голову. Травма оставила сильную вмятину в черепе и, возможно, повредила его мозг — именно после этого Раймонд стал угрюмым, вспыльчивым и отстраненным.

Криминальный дуэт

В США Фернандес стал альфонсом, живущим на деньги своих любовниц. Об этом он рассказал новой знакомой Марте Бек.

Ту подход к жизни любимого мужчины не смутил. Она отправила своих детей к матери и начала жить с возлюбленным.

Более того, предложила содействие и новый план, в котором женщинам предопределили самую печальную участь. Пара знакомилась со своими жертвами по объявлениям.

Они выбирали одиноких женщин или вдов, ищущих человеческое тепло. Обычно Бек изображала из себя сестру Фернандеса.

Это располагало новых знакомых, и те больше доверяли мужчине. После ночи любви пара обкрадывала квартиры, а хозяек убивала.

Однажды Марта забила молотком одну из «дам сердца» Раймонда. Иногда мужчина душил партнерш голыми руками сразу после секса.

Также в своих убийствах они применяли пистолет или нож. Таким образом их жертвами стали не менее 20 женщин — точное количество неизвестно до сих пор.

Конец кровавого пути

Одним из самых жестоких убийств преступников стала расправа над 28-летней женщиной и ее двухлетней дочкой. Фернандес расстрелял мать из кольта, а Бек утопила малышку в бадье с грязной водой.

Их задержали в тот же день в кино — совершив жестокое убийство, те со спокойной душой отправились смотреть фильм. Суд приговорил обоих к высшей мере наказания, и в марте 1951 года Бек и Фернандес были казнены на электрических стульях. Затем реальная история убийц легла в основу сюжета фильма «Одинокие сердца» с Сальмой Хайек и Джоном Траволтой.

Ранее 5-tv.ru писал о самых известных смертных казнях невиновных людей в истории.