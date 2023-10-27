Добровольцы из бывших солдат ВСУ поступили на службу в ВС России

Первый батальон, сформированный из бывших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) присоединился к российскому оперативно-боевому тактическому формированию «Каскад». Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения Андрей Тищенко.

По его словам, бойцам осталось принять присягу, и они смогут приступить к службе в рядах ВС РФ.

«В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение „Каскад“, и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса», — поделился собеседник.

Он отметил, что у всех бойцов настроение боевое, они прошли подготовку и уже получили оружие и обмундирование.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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