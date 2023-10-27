Спецназ «Сибирь» применяет тактику «загнанного зверя» против ВСУ у Клещеевки: что это
Спецназ «Сибирь» применяет тактику загнанного зверя против ВСУ у Клещеевки
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Такой метод эффективно используется против пехоты. В чем его суть?
Военнослужащие российского подразделения специального назначения «Сибирь» применяют «тактику загнанного зверя» под Клещеевкой. Один из бойцов спецназа рассказал РИА Новости, в чем она заключается.
По его словам, сейчас войска применяют два миномета — 80-й и 120-й. Ими работают и в паре, и по отдельности. Тактика наиболее эффективно работает против вражеской пехоты.
При обнаружении группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы спецназа сначала открывают огонь из 82-миллиметрового миномета, чтобы загнать противника в окопы, которые уже под прицелом другого миномета.
«Как правило, пути противника обычно предсказуемы и вариантов побега нет, соответственно, есть определенные зоны дислокации, которые мы выучили, и по этим наблюдениям наводимся по этим точкам — 80-м подгоняем в эту точку, а 120-м добиваем», — поделился собеседник агентства.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ загнали ВСУ в тяжелое положение под Красным Лиманом.
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