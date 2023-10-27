Он где-то рядом: куда исчез убивший 18 человек стрелок из США

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Полиция не смогла обнаружить стрелка из американского Льюистона

Фото, видео: Reuters / SHANNON STAPLETON; 5-tv.ru

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О предпосылках к трагедии уже рассказали соседи подозреваемого.

Уже больше суток виновный в кровавой бойне в американском Льюистоне находится на свободе. Полицейские окружили его дом и несколько часов ждали, когда же подозреваемый сдастся.

«Роберт Кард, вы арестованы. Бросьте все и выйдите на улицу. Если кто-то есть в доме, выйдите на улицу и пройдите к подъездной дорожке», — призывали правоохранители.

Дом обыскали и обнаружили предсмертную записку, однако самого убийцу так и не нашли. Жертвами массовой стрельбы стали по меньшей мере 18 человек.

О предпосылках к трагедии рассказали соседи подозреваемого. По их словам, этим летом Кард проходил лечение в психбольнице из-за жалоб на голоса в голове.

О нестабильном психическом состоянии говорят и местные чиновники. Тем временем власти призывают сохранять бдительность, ведь преступник по-прежнему может быть где-то рядом и готовить новые нападения.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о подозреваемом в расстреле 18 человек в США.

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