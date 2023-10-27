Слышал голоса: что известно о подозреваемом в расстреле 18 человек в США

Трагедия в американском штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в 2023 году.

Родственники американца Роберта Карда, подозреваемого в совершении расстрела на улицах Льюистона, штат Мэн, 18 человек, рассказали о его проблемах с психикой. В семье заявили, что мужчина в течение нескольких месяцев страдал от «острого» расстройства и имел «маниакальную веру» в то, что все вокруг его поносят и обсуждают. Об этом сообщается в материале NBC News.

Роберт Кард, 40-летний инструктор по огнестрельному оружию и давний армейский резервист, по словам Кэти Кард, жены его брата, начал слышать голоса, которые говорили о нем «ужасные» вещи, пару месяцев назад. В тот период ему как раз установили мощные слуховые аппараты. Семья предупредила о происходящем полицию и военных, так как была обеспокоена.

«Он улавливал голоса, которых никогда не слышал. Его разум перекручивал их. Он был унижен тем, что, по его мнению, говорилось», — сказала невестка подозреваемого.

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в 2023 году. Несколько сотен полицейских прямо сейчас разыскивают 40-летнего мужчину, которому удалось сбежать после расстрела невинных людей. Кард, как полагают правоохранители, разъезжал по городу на белом универсале и стрелял по прохожим.

Камеры сняли, как подозреваемый с винтовкой в руках заходит в боулинг-клуб, где позже были убиты несколько человек. По одной из версий, массовые убийства были спланированы, и в них виновна группа сговорившихся лиц. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Мэн (MEMA) обращается к местным жителям с просьбой сохранять бдительность и следить, чтобы их дома и транспортные средства были в безопасности.

Ранее 5-tv.ru публиковал сюжет о происшествии, потрясшем тихий городок в штате Мэн, а также рассказы очевидцев.