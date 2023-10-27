«Может лопнуть и разлиться»: как вовремя распознать аппендицит и не умереть

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 165

Врач Кондрахин: без своевременного лечения аппендицит может привести к смерти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

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Чем страшно это заболевание и как не пропустить его симптомы?

Аппендицит только на первый взгляд кажется простым диагнозом, однако он может привести к очень тяжелому исходу, если вовремя не начать лечение. В беседе с 5-tv.ru врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, по каким признакам выявить аппендицит, откуда он берется и каков шанс летального исхода от этой болезни.

Первые симптомы аппендицита

По словам эксперта, диагностировать аппендицит не так-то просто. Существует довольно много хирургических патологий, которые проявляются примерно так же, как этот диагноз. А у женщин, к тому же, с признаками аппендицита схожи симптомы гинекологических патологий.

«Даже бывает безобидное состояние, такое как колит, хронический запор, они могут давать такие же симптомы. Конечно, есть нюансы», — отметил Кондрахин.

При клинической лабораторной диагностики можно все понять. Вот только по боли в животе или пояснице определить диагноз непросто.

Можно ли умереть от аппендицита

«Вся проблема в том, что многие люди принимают препараты, чтобы уменьшить боль, а аппендицит — это заболевание, которое протекает достаточно бурно и с нагноением. Если вовремя не провести операцию, он может лопнуть и разлиться — это перитонит», — объяснил врач.

Обширный перитонит может привести к сепсису и заражению всего организма. В таком случае человек, скорее всего, погибнет.

Если аппендицит вовремя выявили, то на ранних стадиях его удаляют, а уже через день человек может про него забыть. А если человек затянул с этим и пил обезболивающие препараты, то может оказаться даже в реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каких болезнях может говорить боль в спине.

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