От инфаркта миокарда до онкологии: о каких болезнях может говорить боль в спине

Остеопат Евдокимов советует срочно обратиться к специалисту, если боль в спине не проходит в течение трех дней.

Практически каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с болью в спине. О чем могут сигнализировать такие неприятные ощущения, рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru остеопат и невролог Александр Евдокимов.

Эксперт отметил, что спина может болеть от инфаркта миокарда. Причем боль может быть как интенсивной так и слабой. Естественно, человек может даже не задумываться о болезни, например, просто думать, что спину защемило и продолжать заниматься своими делами.

Также специалист отмечает, что такие боли могут свидетельствовать о панкреатите. Об этом свидетельствует окольцовывающая боль. Некоторые думают, что это как-то связано с ребром, например, или с растяжением мышц. Естественно, это все не просто легкий недуг, а угрожающие жизни проблемы. Также, как и боль от воспаленного аппендикса, которая может «давить» на позвоночник.

Все, что связано с гинекологией и малым тазом также отдает в спину. И даже онкология может давать метастазы в спине. Например, рак простаты может приводить к стреляющим ощущениям в спине.

«Была такая клиническая ситуация, когда человек долго и безуспешно лечил спину, делал вовремя снимки, а рентген ничего не показывал. Когда сделали МРТ, он показал метастазы», — говорит врач.

Даже обычная простуда, которая доходит до дыхательных путей и легких, может вызывать острые боли в спине.

«Самое частое обращение ко мне связано с грыжами поясничного и шейного отдела позвоночника. То есть при них, боли могут быть разными: хроническими или острыми», — констатирует остеопат.

Такие боли могут привести к обездвиживанию, особенно, если диск в позвоночнике повредился настолько, что могут быть функциональные нарушения конечностей. Есть и другие симптомы: головные боли, слабость, головокружения — «целый букет дискомфортных явлений».

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Зачастую получается так, что люди с такими признаками очень долго не обращаются к врачу. Они терпят и дискомфорт нарастает.

«Чем дольше идет процесс, когда идет нехватка крови к нерву, тем сложнее потом это все вылечить и восстановить», — говорит Александр Евдокимов.

Специалист посовеовал в случаях, если боль в течение трех дней как минимум не уменьшается хотя бы в половину или даже нарастает, обязательно обратиться к врачу.

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