Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после нападения

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 578 0

Информацию о том, что на бывшего украинского чиновника напали, подтвердили власти Запорожской области.

Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после нападения

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Нападение совершено на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Подробностями о его состоянии поделились власти Запорожской области.

Информацию о том, что на Царева напали с ножом и нанесли несколько ранений опроверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, опубликовав пост в своем Telegram-канале.

«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — написал он.

Олег Царев был депутатом Верховной Рады Украины с 2002 по 2014 год. Известно, что он поддержал начало Россией спецоперации в феврале 2022-го. После чего чиновника заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Мелитополя, который отправил выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков отравленный торт и алкоголь — виски.

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