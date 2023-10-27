Экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после нападения
Информацию о том, что на бывшего украинского чиновника напали, подтвердили власти Запорожской области.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Нападение совершено на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Подробностями о его состоянии поделились власти Запорожской области.
Информацию о том, что на Царева напали с ножом и нанесли несколько ранений опроверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, опубликовав пост в своем Telegram-канале.
«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — написал он.
Олег Царев был депутатом Верховной Рады Украины с 2002 по 2014 год. Известно, что он поддержал начало Россией спецоперации в феврале 2022-го. После чего чиновника заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Мелитополя, который отправил выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков отравленный торт и алкоголь — виски.
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