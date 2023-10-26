Торт и виски с ядом: мелитополец пытался отравить краснодарских летчиков через еду — фото

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 9 780 0

Под Краснодаром задержали мелитопольца, отправившего летчикам отравленный торт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; пресс-служба Следственного комитета РФ; 5-tv.ru

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По признакам террористического акта возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Мелитополя, который отправил выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков отравленный торт и алкоголь — виски. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Под Краснодаром задержали мелитопольца, отправившего летчикам отравленный тортПод Краснодаром задержали мелитопольца, отправившего летчикам отравленный торт. 5-tv.ru

Установлено, что мужчина с целью убийства летчиков организовал доставку товаров, в которых присутствовал медицинский препарат в больших токсических дозах. После изъятия продукции проводят экспертизы. Следователи также допрашивают всех очевидцев.

Известно, что уроженец Мелитополя проживал на территории России с 2015 года. В настоящее время он задержан, возбуждено уголовное дело по признакам террористического акта.

«Мужчина доставлен к следователю СКР для производства с его участием необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств и мотивов данного преступления», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области, задержан украинский агент.

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